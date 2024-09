Učesnici Montenegro prajda okupljaju se na Trgu nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Učesnici 12. Povorke ponosa “Montenegro prajd” počeli su da se okupljaju na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Kako je najavljeno, oni će nakon govora na Trgu krenuti u šetnju.

Povorka će od Trga nezavisnosti krenuti Ulicom slobode, zatim Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog i Bulevarom Stanka Dragojevića, gdje će skrenuti i proći Bokeškom ulicom.

Učesnici će zatim prošetati ulicom Miljana Vukova, Trgom Balšića, Vučedolskom ulicom, Ulicom slobode i vratiti se na Trg nezavisnosti.

Organizatori povorke kazali su ranije da je cilj događaja da skrene pažnju na prava LGBT+ zajednice i njihovu borbu za ravnopravnost i samoodređenje, uz naglasak na ključne zahtjeve za usvajanje Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja.

Zbog održavanja Montenegro prajda više ulica u centru Podgorice zatvoreno je za saobraćaj.

