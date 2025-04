Učenici kroz građansko obrazovanje da uče o ravnopravnosti i poštovanju različitosti

Podgorica, (MINA) – Građansko obrazovanje ponovo treba da bude obavezni predmet kroz koji bi učenici sticali neophodna znanja o slobodi, vladavini pravde, ravnopravnosti i poštovanju različitosti, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te organizacije su kazali da je potreba za savremenijim i kvalitetnijim pristupom građanskom vaspitanju i ljudskim pravima u obrazovnom sistemu u osnovi projekta Unaprijeđenje obrazovanja za građanska i ljudska prava: obrazovne reforme za snažniju demokratiju.

Kako su pojasnili, projekat sprovodi CGO uz podršku UNICEF-a, a u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava (HRA) i Centrom za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA iz Kotora.

Asistentkinja na projektima u CGO, Tijana Vukčević, rekla je da je projekat nastavak višegodišnjih napora CGO-a i partnerskih organizacija, HRA i ANIME, da građansko obrazovanje u školama ponovo bude obavezni predmet.

“Kroz koji će učenici i učenice osnovnih i srednjih škola sticati neophodna znanja o slobodi, vladavini pravde i pravičnosti, ravnopravnosti, solidarnosti i poštovanju različitosti”, kazala je Vukčević.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u Sara Čabarkaba smatra da bi obrazovanje iz oblasti ljudskih prava podstaklo promovisanje različitosti i smanjenje socijalne distance među etničkim grupama.

“Što je problem sa kojim se crnogorsko društvo danas suočava”, navela je Čabarkapa.

Ona je rekla da se projekat fokusira na široke konsultacije sa učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola, nastavnim kadrom, roditeljima, donosiocima odluka iz oblasti obrazovanja, kao i organizacijama civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem.

“Namjera je da se na ovaj način doprinese sistemskim promjenama kroz uvide u iskustva zainteresovanih strana koja se tiču statusa i uticaja građanskog obrazovanja, a što će biti formulisano kroz preporuke za unaprijeđenje efektivnosti, uticaja i institucionalnog pozicioniranja građanskog obrazovanja”, rekla je Čabarkapa.

Kako je pojasnila, cilj projekta je unaprijeđenje znanja i bolje razumijevanje značaja građanskog obrazovanja i ljudskih prava kod učenika, roditelja, nastavnog kadra i ključnih donosilaca odluka.

“Čime će se unaprijediti saradnja između institucija, škola, civilnog društva i međunarodnih organizacija, kao i osnaženje dijaloga o javnim politikama iz ove oblasti kroz kreiranje prilika za otvorene i sadržajne diskusije”, navela je Čabarkapa.

Prema njenim riječima, na taj način će donosioci odluka dobiti preporuke za jačanje uloge građanskog obrazovanja i obrazovanja iz oblasti ljudskih prava u nastavi, kao i o načinima na koje se oni predaju u modernom formalnom obrazovanju, što je prepoznato kao značajno i u Strategiji reforme obrazovanja 2025-2035.

