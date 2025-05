U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. maj , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Staniseljići,Dio Ubala uz Cijevnu,Dio Zlatice prema Strelištu,dio Progonovića,Dio Ubala uz magistralu.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela,Dio Komunice.

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Ulica X Crnogorske s stambenim objektima s57 i S65 i dio Ulica Vojvode Boža

-u terminu od 08 do 15 sati:Dodoši.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Lukova,Dragovoljska Ploča, dio Dragovoljića.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Šćepan Polja.

-u terminu od 8:30 do 17 sati: ” Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Lapčići,Stanišići , Brajići,Gornji I Donji pobori,Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati:dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja, dio Donjeg Štoja: ulica Sveti Marko,Vojvođanska ulica.

-u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača naselja Beogradskog naselja.

Bar

-u terminu od 09 do 11 sati: Potrošači Starog Bara: Bolnica, Stari Grad, Stari bar, Baukovo ,Belveder, Džamija, dio naselja Čeluga, Gvozden Brijeg, Bartula, Rap, Tomba, Aragana, Donje Zaljevo, Zaljevo Perčobić, Kamenolom ZIB i PUT.

-u terminu od 09 do 15 sati: Potrošači u ulici Diaspora, potrošači iza KIPSA do auto perionice Bodži, Mećikukići,

-u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači Sutomora: Bjelila-Zlatibor, Privatna Bolnica A3, KotorskaVrata, Priboj, Marovići, komplet Mirošica,. Vinogradi, dio naselja Zagrađe prema polju, Kekec, Crveni Krst, Zgrade ZIB, Hotel Sato i lokali oko, Zlatni Nar, Korali i Južno More, Brca Zelen, Ivan Milutinović, Ineks, Ratac, Kaptaža, Gošići Brca, Sutomore dvorište, Prepumpna stanica, Partizanski put, Sozina, Rutke, Pobrđe.

-u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža, dio potrošača da području Velikom pijesak iznad Volija.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati:Glavatičići, Zagora, Krimovica, Trsteno, Platamuni, Kovačko polje, Bratešići, Gorovići.

-u terminu od 7:30 do 15 sati: Radanovići – Sutvara – područje oko stadina.

-u terminu od 7:30 do 15 sati:Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Lukavci (Bućin, Markan), dio Sutvare, Jugodrvo,Mrvica, dio Radanovića do Škole, Lješevići, Vranovići, kamenolomi, Čikić – Livadice, Ercegović, Bigova u periodu izviđenja radova (08.00-15.00) dva kratkotrajna isključenja.

Tivat

-u terminu od 09 do 13 sati: Radovanići, Eraci.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Zgrade iznad magistrale u Bijeloj

-u terminu od 10 do 14 sati: Bijela ispod magistrale uz Brodogradilište prema Kamenarima.

-u terminu od 08 do 15 sati: Travunija oko tehno-servisa, motela Pavlović.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati:dio sela Božiće,Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Trešnjevo 1)-Opština Andrijevica (121 potrošača)

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik-Opština Andrijevica (419 potrošača)

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca,Dio sela Šekular(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Šekular 3).

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Grab – Dauti,Ličine, Korita

-u terminu od 09 do 16 sati:Draškovina, Pavino Polje,Njegnjevo,Muslići,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Sutivan,Ribarevine,Ravna rijeka,Medanovići-prema potoku, Cerovo,Lješnica, Gornja Lipnica,Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Plana, Blatina, Migalovica, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Lipovo,Ljuta,Bojići,Moračka Bistrica,Gornje Lipovo.

-u terminu od 09 do 15 sati:Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Selišta-Sjenokosi,Juškovića potok,Donji Lepenac,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Pržišta,Rudnica,Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Kaludra, Zaboj, Crvena Lokva, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe ,Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kalica-Opština Petnjica (69 potrošača)dio sela Lagatore,Lješnica, Tucanje ,Orahovo i Vrševo.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Selo Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Honsiće,Selo Ćosovica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 11 sati:Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

-u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

