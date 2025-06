U utorak isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 17. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Momče, naselje oko nekadašnjeg Elastika, Dio Goljemada, dio Korita, dio Kržanje uz Magistralu, dio Kakaricke prema Vrelima, ulica Pavla Mijovića.

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi.

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Bigora.

– u terminu od 10 do 17 sati: dio Peute.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Kuline, Bjelusi, dio Ćurioca i dio Grlića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Zeta

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, Trešnjica, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Sjenokosi.

– u terminu od 08 do 17 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje, Brljevo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Rovca i dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Srđevac, Grab – Dauti,

– u terminu od 09 do 12 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Bistrica – Hasanbegovići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac-Rogojevići, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo, Crnionica, Muslići, Sutivan, Njegnjevo, Zaton – Klinac, Ribarevine, Gornje Rakonje, Kruševo, Rasadnik, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Krušev lug, Đuđevina, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Pržišta, Tutići, Rudnica, Juškovića potok, Štitarica 1, Štitarica 2, Naselje ‘Baza’, Gornji Lepenac, Donji Lepenac.

Plav

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Sela Hakanje, Budojevice i dio Vojnog Sela.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

