Preminuo muškarac ranjen u pucnjavi u Zeti

Podgorica, (MINA) – Četrdesetčetvorogodišnji Z.N. (44) preminuo je od povreda zadobijenih u današnjoj pucnjavi u ugostiteljskom objektu u Zeti, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da tragaju za D.Đ. zbog sumnje da je ubio Z.N.

“Službenici Uprave policije blokirali su grad, kao i državnu granicu u cilju sprečavanja bjekstva izvršioca krivičnog djela”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je Hitna medicinska pomoć Golubovci obavijestila službenike Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica da je oko 15 sati i 20 minuta u ugostiteljskom objektu u Zeti ranjena jedna osoba.

Kako su pojasnili, policijski službenici su izašli na lice mjesta i zatekli Z.N. bez svijesti, nakon čega je transportovan u Urgentni centar radi ukazivanja ljekarske pomoći.

“Z.N, kojem je prethodno ime glasilo na Z.A., je od zadobijenih povreda preminuo u Kliničkom centru Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se sumnja da je u ugostiteljskom objektu došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Oni su kazali da službenici OB Podgorica, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, preduzimaju uviđajne mjere i radnje i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do izvršenja krivičnog djela ubistvo.

“Nakon detaljnih sprovedenih izviđajnih mjera i radnji fazno ćemo informisati javnost o okolnostima i načinu izvrčenja krivičnog djela”, dodali su iz policije.

