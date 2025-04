U toku hapšenja u Podgorici, Baru, Ulcinju, Rožajama

Podgorica, (MINA) – U nekoliko crnogorskih gradova u toku je akcija hapšenja više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, pranja novca i krijumčarenja, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

“Po nalogu SDT-a, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više osoba u Podgorici, Baru, Ulcinju i Rožajama, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i krijumčarenje i preduzima mjere i radnje radi njihovog lišenja slobode”, navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a su kazali da će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.

