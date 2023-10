U toku distribucija vakcine protiv gripa domovima zdravlja

Podgorica, (MINA) – Distribucija prve količine prispjelih vakcina protiv gripa je u toku, a domovi zdravlja će obavijestiti građane o mjestu, vremenu i načinu na koji će biti organizovana vakcinacija, saopšteno je iz Instituta za javno udravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su kazali da se vakcinacija preporučuje svim osobama starijim od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema i bubrega.

Vakcinacija je, kako su dodali, preporučena i osobama koje se liječe od metaboličkih poremećaja kao što je šećerna bolest, osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema uključujući i one sa HIV/AIDS-om, kao i osobama koje imaju transplantirane organe ili ćelije.

„Takođe, vakcinacija je predviđena i preporučuje se svim starijim od 65 godina, hronično oboljelim osobama koje žive u kolektivnom smještaju, zdravstvenim radnicima i saradnicima“, rekli su iz IJZ-a.

Iz te zdravstvene ustanove su istakli da je naročito bitno da budu vakcinisani zaposleni na odjeljenjima intenzivne i neonatalne njege, kao i u stacionarima za hronično oboljele osobe.

Iz Instituta su objasnili da na taj način zaposleni ne samo da štite svoje i zdravlje svojih ukućana, već značajno doprinose zdravlju onih koje liječe i o kojima brinu.

Kako su naveli, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje vakcinaciju trudnica kao i djece uzrasta od šest mjeseci do pet godina, posebno imajući u vidu njihov značaj u širenju obolijevanja u opštoj populaciji.

Iz IJZ-a su objasnili da vakcinu ne smiju primiti osobe koje su imale teške alergijske reakcije na ranije doze vakcina, odnosno na bilo koji sastojak vakcine.

Oni su naglasili da će, u slučaju da osoba koja treba da se vakciniše trenutno ima neku akutnu bolest sa ili bez visoke tjelesne temperature, vakcinacija biti odložena do potpunog oporavka.

„Distribucija prve količine prispjelih vakcina svim domovima zdravlja je u toku, a domovi zdravlja će obavijestiti građane o mjestu, vremenu i načinu na koji će biti organizovana vakcinacija protiv gripa u opštinama za koje su nadležni“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su naveli da su prve doze predviđene za vulnerabilne grupe.

Oni su rekli da je vakcinacija protiv gripa jedina specifična mjera prevencije i najučinkovitija intervencija kada se radi o spriječavanju obolijevanja i komplikacija te virusne infekcije.

„Nijedna druga mjera prevencije nema ni izbliza takav učinak tako da je posebno važno da se one osobe koje se nalaze u rizičnim kategorijama jave svom izabranom ljekaru kako bi se vakcinisali“, poručili su iz IJZ-a.

