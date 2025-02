U Tivtu uhapšen turski državljanin osumnjičen za silovanje

Podgorica, (MINA) – Službenici tivatske policije uhapsili su turskog državljanina Y.B. (40) zbog sumnje da je počinio krivična djela silovanje i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat postupali su po prijavi oštećene da su je fizički napali njen emotivni partner Y.B. i njegov prijatelj S.E.(37) takođe turski državljanin, ispred prostorija privatne firme u Tivtu u vlasništvu Y.B.

„Dežurna patrola policije je po izlasku na lice mjesta zatekla oštećenu, kao i Y.B. i S.E, nakon čega su policijski službenici oštećenu odveli na ukazivanje ljekarske pomoći, kada je ona prilikom ljekarskog pregleda saopštila da je Y.B. prisilio na seksualni odnos“, kaže se u saopštenju.

Oštećenoj su, kako se navodi, nakon pregleda ljekara specijaliste, u izvještaju konstatovane povrede.

„Uviđajem lica mjesta, odnosno stana u kojem boravi Y.B. pronađena je određena količina zelene biljne materije nalik na marihuana“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, nakon preduzetih izviđajnih radnji i prikupljenih obavještenja, u koordinaciji sa postupajućim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Y.B. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela silovanje i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

„Protiv S.E. je zbog fizičkog napada na oštećenu, pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, u skraćenom postupku“, dodaje se u saopštenju.

