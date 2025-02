U subotu otkrivanje spomenika Urošu Toškoviću u Baru

Podgorica, (MINA) – Spomenik jednom od najznačajnijih crnogorskih umjetnika Urošu Toškoviću biće otkriven u subotu, na šetalištu kralja Nikole u Baru.

Spomenik u bronzi, visine dva metra i postavljen na postamentu od kamena, djelo je poznatog vajara Zlatka Glamočaka.

Iz Opštine Bar je saopšteno da će spomenik, u 14 sati i 30 minuta, svečano otkriti predsjednik te lokalne samouprave Dušan Raičević, predsjednica Komisije za ocjenu i odabir arhitektonsko-umjetničkog rješenja spomen-obilježja, Anastazija Miranović i Glamoček.

Kako su najavili, sat vremena kasnije, u Umjetničkoj galeriji “Velimir A. Leković” biće održan umjetnički performans glumca Slavka Kalezića uz postavku Toškovićevih radova iz legata galerije.

„Podizanjem spomenika velikanu crnogorskog likovnog stvaralaštva na obali, gdje je stvarajući provodio najviše vremena u Baru, simbolično se čuva uspomena na njegov lik i nemirni duh koji ostavio snažan trag u crnogorskoj umjetnosti i kulturi“, naveli su iz Opštine Bar.

Odluku o podizanju spomen-obilježja Toškoviću donijela je Skupština opštine Bar, nakon što je Vlada dala saglasnost.

