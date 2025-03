U srijedu uhapšeno 11 vozača

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija uhapsila je u srijedu 11 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili narkotika i težih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz Uprave policije.

U objavi policije na mreži X navodi se da je šest osoba uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a jedna zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droga.

Dodaje se da su četiri osobe uhapšene zbog težih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja.

Iz policije su kazali da se u Crnoj Gori u srijedu dogodilo 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe lakše povrijeđene.

„Podnijeta je 31 prekršajna prijava i izdato 413 prekršajnih naloga“, naveli su iz policije.

