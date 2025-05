U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Vrbica,Dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke,dio Bera,Južna obilaznica,Dio Donjih Kokota,Ulica Raka Mugoše,UlicaVinogradska i Kosmajska,Ulica Sednjoškolska i Radnička,Obala Ribnice u blizini škole na Draču.

-u terminu od 09 do 15 sati: dio Momišića preko puta Hrama.

Danilovgrad

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito, Šampinjoni, Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska, Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća.

-u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Novog Sela.

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Gruda i Policija CT (moguće isključenje, dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi (moguća kratkotrajna isključenja),Cetinjski Manastir (moguće kratkotrajno isključenje).dio Grude.



Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Lukova,Donje Crkvice,Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića

-u terminu od 08 do 17 sati:Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut,Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut,”” Dubočke Donje

(Bijela Vrata)””,””Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana)””,”” Dubočke Gornje (Pećinovac)””,Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja”Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati:” Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

Bar

-u terminu od 09 do 15 sati: Zupci.

-u terminu od 08 do 14 sati: Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjeg Štoja: ulica Sveti Marko,Vojvođanska ulica.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Fraskanjel.

-u terminu od 09 do 14 sati: Donji i Gornji Štoj, Reč, Kodre Dakine, Ada Bojana

-u terminu od 09 do 15 sati: Donji Štoj.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati:Bratešići, Gorovići, Kovačko Polje, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

-u terminu od 09 do 11 sati: Markov Rt – Jerovica.

Herceg Novi

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Modra Ploča- Čela.

-u terminu od 09 do 17 sati: Šištet, Solila, Sportska sala i područje oko nje,Prevlaka, Granični prelaz, Njivice, Njivički put, Žvinje, Špulje.

-u terminu od 08 do 09 sati: Institut “Dr Simo Milošević.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati:dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Lješnica, Ribarevine.

-u terminu od 08 do 15 sati: Livadice.

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-Klinac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ravna rijeka,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Medanovići-prema potoku, Cerovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Bojići,Sjerogošte,Ljuta,Moračka Bistrica,Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac,Matovine,Gojakovići,Pržišta,Feratovo polje,Donji Lepenac.

-u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola, dio sela Radmanci, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Đuričke Rijeke 2)-Opština Plav(128 potrošača).Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Murina.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

-u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Redžovići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Suvodo.

Šavnik



-u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS