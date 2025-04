U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 30. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni,Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Lukova,Dio Laza, dio Dragovoljića,Golijsko Naselje dio Bulevara 13.jul, dio Kličeva, Straševska.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:Miljkovac

– u terminu od 08 do 17 sati:” Unač, Repetiror,Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 13 do 14 sati: Dio naselja Seoce

-u terminu od 14 do 15 sati: dio naselja Prijevor, Seoce

-u terminu od 15 do 16 sati: Prijevor, Jaz. Svinjišta, Servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska,Partizanski put, Kovačko poljePlatamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

-u terminu od 12 do 13 sati: Dio nas. : Prijevor, Seoce.

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Dio nas. : Prijevor.

-u terminu od 09 do 10:30 sati: Dio nas. : Plaže Jaz.

-u terminu od 11:30 do 12 sati: Dio nas. : Prijevor, Seoce.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža, dio potroša oko MBTS Devići.

-u terminu od 12:15 do 13:15 sati: područje Ostrosa ostaće bez napajanja 15 minuta zbog projene napajanja u dva intervala u 10:30 i drugom oko 14 sati.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Dumidran – dio potrošača.

Ulcinj

– u terminu od 10:45 do 11:45 sati: komletno područje Vladimira sa okolnim selima uključujući Mrkovsko pšolje i Dabeziće.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Kameno.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica,Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo , planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Livadice.

-u terminu od 09 do 15 sati:Ribarevine,Gornja Lješnica,Jabučno

-u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Njegnjevo,Sutivan,Muslići,Ravna rijeka,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Lipovo.

-u terminu od 08 do 16 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Lipovska Bistrica,Žirci,Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Donji Lepenac,Pržišta,Feratovo polje,Gornji Lepenac,Ravni ,Gojakovići.

-u terminu od 08 do 13 sati: Zaboj.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor, dio sela Tucanje.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke, dio sela Velika, Selo Murina.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Brvenica,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bogaje.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati:Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

