U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 02. april , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo (kratkotrajna isključenja)

Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Podljut,Dio Lukova, dio Laza.

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Bijele Poljane

Bar

– u terminu od 14 do 13:15 sati: potrošači ulice Iva Novakovića od Ineksa Prema Malibu, Kovači, Madžari do mosta u Brci.

-u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela. NAPOMENA: U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:naselje kod Pijace

-u terminu od 09 do 13 sati:Sotonići, Bukovik, Brčeli, Podgor

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Gračanica, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod,Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu 09 do 14 sati:Sutivan,Bistrica

– u terminu od 09 do 15 sati:Boljanina,Pašića polje.

-u terminu od 09 do 16 sati:Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Zaton-stara škola,Zaton-Klinac,Ostrelj,Lješnica,Lipnica,Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Žirci,Sjerogošte.

-u terminu od 08 do 15 sati:Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica,Vrujca, Ravni

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Gornji Lepenac,Gojakovići, Pržišta,Feratovo polje,Donji Lepenac,Krasića strana

-u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola-Opština Petnjica.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke,Đurička Rijeka i Bogaića.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 10 sati:Zgrada pogranične policije, carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dračenovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS