U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 05. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Potoci, Manastir Duga, Milunovići, Radunovići, Šujaci, Dromira, Kupine, dio Korita, Zagora, Kruševica.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje, dio Komunice, Malenza, preduzeće Čakarević.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Laz, dio Laza, dio Dragovoljića, Donje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Sinjac.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Sušare, Zubaca i Tuđemila.

Budva

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio nas. : Buljarica, Đurđevo brdo, BULJARICA-OBALA.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dio naselja: Mainski Put, Jadranski Put Bb, Budva Polje.

– u terminu od 10 do 11 sati: Dio naselja: Mainski Put, Trg Sunca.

– u terminu od 11 do 12 sati: Dio naselja: Blaža Jovanovića S60, S-60 Subnor.

– u terminu od 12 do 14 sati: Dio naselja: Jadranski Put, Mainski Put.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio naselja: Velji Vinogradi.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 13 sati: objekti kod restorana na desnoj strani Ade Bojane.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio naselja Kodre, dio naselja Vladimir od džamije do osnovne škole “Bedri Elezaga”.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Mojdež-Andrići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija-područje iznad motela “Pavlović” do stare željezničke stanice.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, Kolektor i dio naseljaTaluma, selo Rovca.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Dobrakovo, Ravna rijeka, Crhalj, Radulići, Ostrelj, Kruševo, Pripčići, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Sunga, Višnje, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Pržišta, Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ponor i dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 10 sati: Zgrada pogranične policije, carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velike Krće, Vaškovo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

