U saobraćajnoj nezgodi kod Sutomora troje povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila sinoć u 23 sata i 30 minuta na zaobilaznici u Sutomoru, povrijeđena su tri mladića.

Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije potvrdili su agenciji MINA da su povrijeđeni K. M. (21), J. S. (21) i I. A. (21).

Podgoričanin K. M, koji je teško povrijeđen, transportovan u Kliničko-bolnički centar i nalazi se van životne opasnosti, dok su J.S. i I.A lakše povrijeđeni, piše Primorski portal.

Na teren su osim pripadnika policije, upućene i ekipe Hitne medicinske pomoći i Službe zaštite i spašavanja Bar, koji su intervenisali sa tri vozila i sedam vatrogasaca.

