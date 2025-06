U saobraćajnoj nesreći u Nikšiću poginula jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Nikšiću poginuo je motociklista I.T. (21).

Kako prenose Vijesti, drugi motociklista N.Đ. (25), teško je povrijeđen.

Do udesa je došlo oko 20 sati na obilaznici, na Kapinom polju.

U nesreći su učestvovala dva motora i jedno putničko vozilo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS