U saobraćajnoj nesreći kod tunela Budoš poginula jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Podgorica – Nikšić, kod tunela Budoš, jedna osoba je poginula a dvije su teško povrijeđene.

Kako prenosi portal RTNK, povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći podlegao je Nikšićanin M. T. (75).

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da se nesreća dogodila u 14 sati i 20 minuta.

Na licu mjesta su ekipe Hitne pomoci, policije i vatrogasci-spasioci.

Saobraćaj na toj dionici je u potpunosti obustavljen, a preusmjerava se alternativnim putem preko Pandurice.

