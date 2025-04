U Rožajama uhapšeni državljani Srbije zbog krijumčarenja

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Rožajama dvojicu državljana Srbije zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su Službenici granične policije u Rožajama sinoć, u mjestu Donja Crnca, kontrolisali ATV vozilo marke Can-Am, bez registarskih oznaka, koje je naišlo iz pravca Srbije.

„Prilikom zaustavljanja, jedno od dva lica koja su se nalazila na vozilu pokušalo je da se udalji sa lica mjesta i tom prilikom zadobilo povredu noge, nakon čega je odvedeno na ukazivanje ljekarske pomoći“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, vozilom je upravljao maloljetnik star 17 godina, iz Srbije, dok se na mjestu suvozača nalazilo H.I.(19) takođe državljanin Srbije.

„Izvršenim pregledom vozila na zadnjem dijelu pronađeno je šest pvc kesa sa većom količinom tekstilne robe vrijednosti oko pet hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su, po nalogu tužioca, maloljetnik i H.I.uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo krijumčarenje.

„Sektor granične policije nastavlja sa pojačanim aktivnostima na podizanju nivoa granične bezbjednosti sa fokusom na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala i ilegalnih aktivnosti“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS