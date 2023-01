U pucnjavi u Podgorici ranjena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Četrdesetogodišnji M.J. ranjen je u pucnjavi koja se dogodila danas u Dalmatinskoj ulici u Podgorici.

Iz Uprave policije su agenciji MINA kazali da je do pucnjave došlo u 11 sati i deset minuta u bašti jednog ugostiteljskog objekta.

M.J. je tom prilikom zadobio više tjelesnih povreda i prevezen je u Urgentni centar.

Iz policije su kazali da uviđaj u toku i da rade na identifikaciji počinioca krivičnog djela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS