U pucnjavi u Podgorici ranjena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se danas dogodila u podgoričkom naselju Siti /City/ kvart ranjen je I.N., saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, I.N. se nalazi u Urgentom centru Kliničkog centra radi ukazivanja ljekarske pomoći.

U saopštenju se navodi da je dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u 13 sati i 30 minuta prijavljeno da je u jednom ugostiteljskom objektu u Siti kvartu došlo do upotrebe vatrenog oružja.

„Kako se sumnja, nepoznato lice ušlo je u ugostiteljski objekat i ispalilo tri projektila iz vatrenog oružja u pravcu I.N. od čega je zadobio povrede u predjelu stomaka“, kaže se u saopštenju policije.

Navodi se da su policijski službenici sa događajem upoznali državnog tužioca i da je uspostavljena blokada područja.

„U toku je preduzimanje hitnih uviđajnih mjera i radnji na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja“, kazali su iz Uprave policije.

Prema njihovim riječima, na raspolaganje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica stavljeni su i kapaciteti Sektora za borbu protiv kriminala i Specijalne jedinice policije.

„Uprava policije će o samom događaju i preduzimanju daljih aktivnosti fazno i blagovremeno izvještavati javnost“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS