U pucnjavi u Podgorici ranjen strani državljanin

Podgorica, (MINA) – Strani državljanin ranjen je u pucnjavi koja se večeras dogodila u podnožju brda Gorica, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da tragaju za izvršiocem.

Kako se navodi u saopštenju, policija je večeras u 21 sat i 45 minu časova obaviještena da je u Podgorici, u podnožju brda Gorica, došlo do upotrebe vatrenog oružja pri čemu je jedna osoba povrijeđena.

“Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i preduzimaju hitne mjere i radnje iz svoje nadležnosti na identifikaciji i lociranju izvršioca”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je strani državljanin prevezen na ukazivanje ljekarske pomoći i da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Za izvršiocem policija intenzivno traga, a sa daljim tokom odnosno ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaviještena”, dodaje se u saopštenju.

