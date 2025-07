U pucnjavi u Podgorici ranjen muškarac

Podgorica, (MINA) – U pucnjavi koja se danas dogodila u Podgorici teško je ranjen I.N, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je na I.N. oko 13 sati i 30 minuta pucala za sada nepoznata osoba.

Kako su kazali iz policije, I.N. je teško povrijeđen i ukazuje mu se medicinska pomoć.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku taktičkih jedinica, a u koordinaciji Višeg državnog tužilaštva, sprovode intenzivne aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, identifikacije, lociranja i procesuiranja izvršioca“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je uviđaj na licu mjesta u toku i da njime rukovodi viši državni tužilac.

