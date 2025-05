U protekla četiri dana uhapšeno 113 vozača

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u prethodna četiri dana uhapsili 113 vozača, od čega 64 zbog vožnje pod dejstvom droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su tokom prvomajskih praznika i vikenda u Crnoj Gori evidentirane 72 saobraćajne nezgode.

“U kojima je jedna osoba poginula, na teritoriji opštine Bijelo Polje, dok su četiri osobe zadobile teške, a 24 lake tjelesne povrede“, dodaje se u saopštenju.

Službenici saobraćajne policije su, kako se navodi, izdali 2.133 prekršajna naloga učesnicima u saobraćaju, podnijeli 241 prekršajnu prijavu i privremeno oduzeli 36 pari registarskih oznaka.

„Od ukupnog broja uhapšenih, 34 vozača su uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 64 zbog vožnje pod dejstvom droga i 15 vozača zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je najviše uhapšenih u Podgorici, 25, zatim u Baru 14, u Ulcinju 13, u Kotoru 12, dok je u Pljevljima uhapšeno deset vozača.

Iz policije su rekli da su tokom prvomajskih praznika, službenici saobraćajne policije, u okviru kampanje „Maj – mjesec bezbjednosti u drumskom saobraćaju“, sproveli intenzivne kontrole učesnika u saobraćaju, naročito motociklista i mladih vozača.

Kako se dodaje, kontrolisano je 728 motocikala i motociklista, izdato 264 prekršajna naloga i podnijeto 45 prekršajnih prijava.

„Isključeno je 148 motociklista i 37 motocikala iz saobraćaja, uhapšeno sedam motociklista i privremeno oduzet 21 par registarskih oznaka sa motocikala“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS