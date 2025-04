U pretresima pronađena droga i oružje, uhapšeno pet osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su u pretresima na više lokacija u Podgorici, Cetinju i Nikšiću oduzeli vatreno oružja, municiju i drogu i uhapsili pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica pretresli su dvije lokacije u vlasništvu R.M (68).

„Pretresom kuće koju R.M. koristi u Podgorici pronađeni su puška i pištolj sa municijom u okviru, dok su na drugoj lokaciji u mjestu Lijeva Rijeka pronađene dvije ručne bombe“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je postupajući tužilac naložio da se R.M. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U saopštenju se navodi da su službenici Odsjeka za borbu protiv droga SBPK, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, pretresli stan i vozilo A.D. (37) i pronašli 22 pvc pakovanja bijele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, težine oko 33 grama, za koji se sumnja da je bio namijenjen takozvanoj uličnoj prodaji.

Kod A.D. je pronađeno i 3.535 EUR za koje se sumnja da potiču iz krivičnog djela, dva mobilna telefona i vaga za precizno mjerenje.

„Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici A.D. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, rekli su iz policije.

Oni su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje kod R.M (39) iz Budve pronašli pvc pakovanje u kojem se nalazilo oko 49 grama biljne materije nalik na marihuanu.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da mu se predmetni spisi dostave na ocjenu i odlučivanje“, navodi se u saopštenju.

Nikšićka policija je, kako je saopšteno, uhapsila državljane Srbije N.T. (22) i M.D.(22), kod kojih je pronađena marihuana.

„N.T. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga, dok je M.D. uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da je za srpske državljane doneseno rješenje o otkazu boravka sa zabranom ulaska u Crnu Goru.

