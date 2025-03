U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 17. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati:Ul Plitvička, Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska, IRD Šume, Dio Donjih Kokota.

– u terminu od 07 do 15 sati: Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Dio Komunice, Dio Novog Sela, Dio Pričelja

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Greda, Kruševo Ždrijelo, Donji dio Bajica i Bogdanov kraj

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Podljut, Mokra Njiva, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića.

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Popova Ulica u Radanovićima.

– u terminu od 08 do 12 sati:potrošači oko Bokeške kužine i servisa Tomičić.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: potrošači u okolini Hotela Igalo, ulice Sarajevska, J Vavića, Narodnog heroja

Budva

– u terminu od 09 od 11 sati: VODOVOD – H.S.TOPLIŠ, “TOP HILL” DOO BUDVA, REGIONALNI VODOVOD – PREK.KOMOR

– u terminu od 11 do 12:30 sati: DRVOMONT DOO

– u terminu od 12:30 do 13 sati:Dio nas. LASTVA Servisna zona, LASTVA GRBALJSKA, “MONTENEGROEXPRESS”AD- JAZ 1, “CAPITAL CAR” DOO PODGORICA.

– u terminu od 13 do 15 sati: Dio naselja: Plaža JAZ

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači na području Velje sela

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati:dio naselja uz ulicu majke Tereze.

-u terminu od 08 do 11 sati: Naselje Totoši, dio Nove Mahale i Bijele gore

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Višnje, Sjerogošte, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Tutići, Donji Lepenac, Pržišta, Paćice, Jakovići.

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac- Cer

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica, Pašića polje, Zaton- stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Godijevo, Kostići, Ribarevine, Naselje Rasadnik, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Gornja Lipnica

– u terminu od 09 do 17 sati: Ravna rijeka, Božovića polje, Majstorovina, Slijepač most, Bojišta, Rakita, Mijatovo kolo, Pali, jabučno, Gevčina, Okladi

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Đulići, dio sela Trešnjeo- naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Kalica, Murovac, donji dio sela Vrbica- naselje oko škole i zasek Kraci, Sela Savin Bor, Dašča Rijeka i Kruščica

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Hoti- zaseok Huseinovići.

Rozaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije, Seošnica- donji dio sela u blizini Đžamije.

