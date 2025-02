U ponedjeljak sjednica Ženskog parlamenta

Podgorica, (MINA) – Sjednica Ženskog parlamenta na temu „Femicid u crnogorskom zakonodavstvu“, biće održana u ponedjeljak u Skupštini Crne Gore.

Kako je saopšteno iz parlamenta, prisutnima će se obratiti ministar pravde Bojan Božović, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić i zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković.

Na sjednici će govoriti i predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović i izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević.

„Zasijedanju će prisustvovati članice Ženskog kluba, predsjednici poslaničkih klubova, članovi/ice Vlade, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, kao i predstavnici diplomatskog kora“, rekli su iz Skupštine.

