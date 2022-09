U ponedjeljak sjednica Ustavnog odbora

Podgorica, (MINA) – Sjednica Ustavnog odbora, na čijem dnevnom redu je utvrđivanje liste prijavljenih kandidata za izbor četiri sudije Ustavnog suda po javnom pozivu od 1. avgusta, zakazana je za ponedjeljak.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić, koja je sazvala sjednicu tog skupštinskog tijela, predložila je da na dnevnom redu bude i formiranje komisije koja će utvrditi da li su prijave kandidata podnijete u skladu sa javnim pozivom.

Ona je predložila da na dnevnom redu sjednice budu i tekuća pitanja.

Sjednica Ustavnog odbora biće održana u Crvenom salonu Skupštine, sa početkom u 14 sati.

