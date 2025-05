U ponedjeljak predavanja povodom Svjetskog dana borbe protiv IBD-a

Podgorica, (MINA) – Centar za nauku i Klinički centar (KCCG) organizovaće u ponedjeljak predavanja povodom Svjetskog dana borbe protiv zapaljenskih bolesti crijeva (IBD), saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Kako su naveli, Svjetski dan borbe protiv IBD-a obilježava se svake godine 19. maja s ciljem podizanja svijesti o hroničnim zapaljenskim bolestima crijeva, kao što su Kronova bolest i ulcerozni kolitis.

Iz KCCG su rekli da se ove godine taj važan datum u Crnoj Gori obilježava pod sloganom “IBD ne poznaje granice, stigme se mogu i trebaju razbiti!”.

“Tim povodom, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, Centar za nauku sa Odjeljenjem gastroenterohepatologije Interne klinike i Institut za bolesti djece organizuju predavanja koja će biti održana u ponedjeljak”, kaže se u saopštenju.

Predavanja, kako su naveli iz KCCG, biće održana u amfiteatru Instituta za bolesti djece sa početkom u 13 sati.

“Direktorica Centra za nauku Brigita Smolović imaće pozdravni govor i uvod u temu događaja, nakon čega će predsjednica Crnogorskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, Milica Popović, govoriti o iskustvima i izazovima sa kojima se susrijeću oboljeli”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da će internista-gastroeterohepatolog Interne klinike Damir Muhović održati predavanje o različitim perspektivama i prevazilaženju tabua kod IBD-a.

“Dok će pedijatrica-gastroenterohepatološkinja Instituta za bolesti djece Veselinka Đurišić govoriti o IBD-u u dječjoj populaciji i uticaju na kvalitet života, kao i specifičnosti dijagnostike i tretmana kod djece oboljele od IBD-a”, navodi se u saopštenju.

Svjetski dan borbe protiv IBD-a, kako se dodaje, pruža priliku da se podigne svijest o toj sve prisutnijoj i veoma ozbiljnoj zdravstvenoj problematici.

“Samo zajedno, otvorenim razgovorom, možemo razbiti tabue o IBD-u i njegovim uticajima na život pacijenata, posebno djece”, naveli su iz KCCG.

Oni su kazali da će, u znak podrške oboljelim od zapaljenskih bolesti crijeva, Skupština Glavnog grada, zgrada Opštine, most Milenijum i KCCG biti osvijetljeni ljubičastom bojom – simbolom podrške oboljelima svuda u svijetu.

“Ove godine, u cilju povećanja vidljivosti i značaja problema sa kojim se susreću oboljeli od zapaljenskih bolesti crijeva, na mapi Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis, dugačkoj listi zemalja koje obilježavaju taj datum, o prvi put pridružila se i Crna Gora”, navodi se u saopštenju.

