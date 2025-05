U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 12. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 12 do 15 sati: Naselje iza Škole Pavle Rovinski (moguće isključenje).

-u terminu od 8:30 do 12 sati: Naselje iza Škole Pavle Rovinski.

-u terminu od 08 do 15 sati:Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Bolje Sestre,Grbi Do,dio Progonovića,Živkovići.

-u terminu od 8:30 do 13 sati:Dio Lamela ŽTO, dio Ulica Janka Đonovića, dio Ulica AVNOJ-a i dio Ulica Steva Boljevića.

Danilovgrad

– u terminu od 09 do 13 sati:Spuž, dio Pipera prema Spužu, Martinići, Donji Bandići, s obje strane starog puta za Danilovgrad – od ZIKS-a do Lazina, s obje strane novog puta za Danilovgrad – od Komana do Strahinjića i područje između ta dva puta

-u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Selaž.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Dodoši.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Nikšić

– u terminu od 08 do 17 sati:Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova,Dragovoljska Ploča, dio Dragovoljića.

-u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Budoška, dio Straševine, dio Čađalice, Podgorički Put, dio Brlje, Mostainje, Mušovina, Željeznička kolonija.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Donjeg Štoja: ulica Sveti Marko,Vojvođanska ulica,dio potrošača naselja kopakabana.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerana iza Doma Zdravlja.

Bar

-u terminu od 09 do 11 sati: Potrošači Velikog Pijeska: Ponta, Ruža Vjetrova, Kalamper, Marin Poloča, Pod Glavicom, Nišice, Dubrava, Oćas, Gola Glava, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo, Utjeha, Tropikana, Paljuškovo, Petovića Zabio, Možura, Belveder, Možura Kamenolom , Tropikana.

-u terminu od 09 do 13 sati:Povremeno isključenje zbog ispitivanja kablova : Bonesa, Raskrčće, CDU Zeljeznicka Stanica, Bar Trage, Ivan Milutinović, ZIB, HDL, Vojvođanka, Bjeliši 1, sledeći potrošači su: Davidovići, Marovići, Devići i Br. 16

-u terminu od 08 do 14 sati:Potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža,Dio potrošača da području Velikom pijesak iznad Volija.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati:Travunija oko tehno-servisa, motela Pavlović.

Tivat

-u terminu od 08 do 09 sati: Centar Tivta kod Volija.

-u terminu od 9:30 do 10 sati:Zgrade iza Opštine Tivat.

-u terminu od 10 do 10:30:Pine.

-u terminu od 10:30 do 11 sati: Soliteri kod cafe bar Ambijent.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Božiće(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kVBožiće 2)-Opština Andrijevica, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca,Dio sela Šekular.

-u terminu od 10 do 14 sati: Uže gradsko jezgro-ul. Dušana Vujoševića, dio ul. 29 Novembar i Miloša Mališića, i naselje oko fudbalskog stadiona mljekara ZORA, crpna stanica, HD Laković,PC OKOV, CB, Polimski muzej, Dom kulture.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Grab-repetitor.

-u terminu od 09 do 16 sati:Boljanina,Sutivan,Zaton – Klinac,Muslići,Banje selo,Njegnjevo – novo selo,Lipnica,Lješnica,Ćukovac, Marina ravan,Rasovo,Potkrajci,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Ribarevine,Kostići,Pali.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Ljuta,Bojići,Sjerogošte,Moračka Bistrica,Gornje Lipovo.



Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Donji Lepenac,Tutići.

-u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje,Pržišta,Kooperacija, Donja Polja, Krasića strana,Rudnica,Gornji Lepenac,Donji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 dp 14:30 sati: Lješnica,Tucanje,Orahovo i Vrševo-Opština Petnjica,Centralni dio-Sela Radmanci, dio sela Petnjica-zaseok Johovica, dio sela Savin Bor(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Savin Bor , dio opštine Petnjica.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro, Završ i Plav ul. Redžepagića-naselje Šlama,Hotel Novi, Dom Kulture, Sportska Hala, Osnovna i srednja škola, Dom zdravlja, Osnovni sud i tužilaštvo, Dom kulture, zgrada Opštine, TK centar, odjeljenje CB.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Biševo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

-u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

