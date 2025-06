U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 16. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Momče, naselje oko nekadašnjeg Elastika, Dio Goljemada, dio Korita, dio Kržanje uz Magistralu, dio Kakaricke prema Vrelima, ulica Pavla Mijovića.

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi.

– u terminu od 10 do 15 sati: dio Bigora.

– u terminu od 10 do 17 sati: dio Peute.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, Bjelusi, dio Ćurioca i dio Grlića.

Cetinje

– u terminu od 09 do 13 sati: dio grada od muzeja kralja Nikole prema Grudi, Univerzitetski centar – nekadašnja fabrika Obod, dio grada od Opštine prema Univerzitetskom centru, dio grada od Opštine prema manastiru, dio grada od stadiona prema Opštini i bolnici, Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijani, Vrela, vodoizvorište Vrela, Obzovica, Gluvi Do, Drenov Do, Prekornica i Pačarađe.

Zeta

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Grebice, Sjenokosi, Donje Crkvice.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: komplet naselje Gvozden Brijeg.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: Naselje Ada.

Kotor

– u terminu od 07 do 10 sati: Stara Forteca, Pržice, Kavač, Lovanja, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča i Tunel i okolina – kratkotrajna isključenja.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: dio potrošača u Marićima i Bogunovu.

– u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača u naseljima Mažina, Mažina IV i Markuševina.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Čokrlije.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Donji Mojstir, Sutivan, Boljanina, Muslići, Jagoče, Pavino polje, Njegnjevo – novo selo, Banje selo, Lješnica, Srđevac, Požeginja, Šipovice, Rasovo, Potkrajci, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Kostići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Imako, Tržni centar ‘Imperijal’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Bojići, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornji Lepenac, Feratovo polje, Pržišta, Matovine, Rudnica.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Zaseoci :Višnjevo i Kukići.

Plav

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Katun Kaluđerski Laz.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Tepačko Polje.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

