U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 07. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Veliše Popovića, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Staniseljići, Bolje Sestre, Dio Donje Gorice oko Arome, Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, Trešnjica, Gostilj, Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje, Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići, Odžino Polje i centar Golubovaca.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Radovča.

Tuzi

– u terminu od 10 do 14 sati: Tuški Rogami.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova, dio Laza.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Šćepan Polja.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači ulica broj 11 koje se nalaze u Brci Gošići, Vila Nada, Montenegor apartmani, Gornja Brca, Talić hill, Brca Popovići., potrošači na području Veljeg Sela.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: SVETI STEFAN, ŠUMET..

– u terminu od 09 do 14:30 sati: “JADRANSKI SAJAM” AD BUDVA-JADRANSKI SAJAM AD BUDVA.

– u terminu od 10:30 do 12 sati: BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Dio Naselja : SVETI STEFAN, BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 13:30 do 15 sati: Dio Naselja : BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 15 do 16 sati: HOTEL”SVETI STEFAN”

– u terminu od 16 do 17 sati: Dio naselja :REŽEVIĆI, SKOČI ĐEVOJKA.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: ulica Hafiz Ali Ulqinaku (povremeno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donjeg Štoja: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska i Rožajska ulica.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota – Peani.

– u terminu od 09 do 15 sati: Risan – područje oko stare fabrike Ljekobilje

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija područje oko tehno-servisa.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica-Kostenica, Godijevo-škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica-centar, Pašića polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Lješnica, Pali, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Ribarevine, Kostići, Selakovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte, Bogutov do.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Tutići, Lepenac-Cer, Donji Lepenac, Pržišta, Ravni, Jakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS