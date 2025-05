U Podgorici zbog krađa uhapšena četiri maloljetnika

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su četiri maloljetne osobe iz tog grada zbog više krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšeni H.B.(19) i petnaestogodišnji maloljetnik zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa u saizvršilaštvu u produženom trajanju.

„Oni su, kako se sumnja, zajedno sa trećim maloljetnikom od 16 godina, provalili u dva ugostiteljska objekta u Podgorici i otuđili oko 1,2 hiljade EUR“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sumnja se da su veći dio novca maloljetnici potrošili na kupovinu kokaina i marihuane.

Iz Uprave policije su rekli da su, u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Budva, identifikovana, locirana i uhapšena dva šesnaestogodišnja maloljetnika iz Podgorice zbog sumnje da su ukrali automobil.

Oni su, kako se sumnja, u nedjelju, u naselju Donja Gorica, otuđili vozilo marke Golf IV koje je bilo parkirano na bulevaru i odvezli se u nepoznatom pravcu.

“Nakon toga ih je budvanska policija locirala na teritoriji tog grada”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS