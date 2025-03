U Podgorici uhapšen turski državljanin

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je turskog državljanina B.G. (36), osumnjičenog za krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, saopšteno je iz Uprave policije.

Sumnja se da je B.G, 1. novembra, prilikom apliciranja za izdavanje dozvole za privremeni boravak u Crnoj Gori područnoj jedinici za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova priložio falsifikovano uvjerenje iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Turske.

Iz policije su rekli da su ih o tome obavijestili službenici Područne jedinice u Podgorici.

„Preduzimajući dalje mjere i radnje u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su B.G. i protiv njega podnijeli krivičnu prijavu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja“, kaže se u saopštenju.

