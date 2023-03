U Podgorici sjutra Osmomartovski marš

Podgorica, (MINA) – Međunarodni dan žena sjutra će u Crnoj Gori biti obilježen Osmomartovskim maršom pod sloganom “Otpor sili i nepravdi”, saopšteno je iz Centra za ženska prava (CŽP).

Kako je najavljeno, učesnici će se okupiti na Trgu Nezavisnosti u 12 sati, gdje će se prisutnima obratiti aktivistkinje za prava žena Tanja Markuš, Rebeka Čilović, Milena Blagojević, Leonora Dukaj i Ivana Stanić, kao i britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Iz CŽP-a su kazali da će se grupa kretati Ulicom Slobode, zatim Bulevarom Petra Cetinjskog, kojim će ići do mosta Blaža Jovanovića a zatim ulicom Stanka Dragojevića i Bokeškom ulicom nazad do Trga nezavisnosti.

“U svijetlu aktuelnih dešavanja, u kojima smo suočeni sa neefikasnošću rada institucija u omogućavanju pristupa pravdi žrtvama rodnog nasilja i diskriminacije, sa ugrožavanjem radnih prava i sve većom nacionalnom i klasnom segregacijom našeg društva, podsjećamo na značaj solidarnog otpora kršenju naših ljudskih prava i dostojanstva”, kaže se u proglasu.

Kako se dodaje, organizatori pozivaju na otpor vladavinama nasilja, nekulture i neznanja, koje društvo drže u siromaštvu i konstantno guraju u sve dublje podjele.

Iz CZŽP-a su kazali da su organizovanje marša podržali Kvinna Till Kvinna Fondacija i Britanska ambasada Podgorica.

