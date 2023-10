U Podgorici održan skup podrške Palestini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora neće ćutati na ono što se dešava u Gazi, poručeno je sa današnjeg protesta u Podgorici čiji su učesnici od crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića zatražili da osudi, kako su naveli, genocid u Palestini.

Protest „Crna Gora za Palestinu“, koji su organizovali studenti i mladi iz Crnogorsko-palestinskog društva, počeo je ispred predstavništva Ujedinjenih nacija odakle su se, nakon govora organizatora, građani uputili na Trg Nezavisnosti.

Skup, kojem je prisustvovalo više stotina građana, počeo je minutom ćutanja za stradale u Palestini.

Okupljeni su nosili zastave Palestine i skandirali „Free Palestine“, „E viva Palestina“ i „Gazo moja“.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS