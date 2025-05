U Podgorici danas čas bezbjedne vožnje za motocikliste

Podgorica, (MINA) – Uprava policije održaće danas u Podgorici, u saradnji sa udruženjima motociklista, čas bezbjedne vožnje za motocikliste.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, čas će početi u devet sati na parking prostoru Sportskog centra „Morača“.

„Čas je namijenjen motociklistima koji će biti u prilici da se u okviru poligonskih radnji podsjete osnovnih tehnika u upravljanju motociklom, pravilnog pružanja prve pomoći povrijeđenim motociklistima i korišćenja opreme za spašavanje u slučaju saobraćajnih nezgoda“, kaže se u saopštenju.

Čas bezbjedne vožnje za motocikliste održava se u okviru kampanje Maj – mjesec bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

