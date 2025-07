U Pljevljima uhapšeno deset osoba zbog vožnje pod dejstvom droga

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je deset osoba, od čega pet stranih državljana, zbog vožnje pod dejstvom droga, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se su sudije za prekršaje izrekle oko 6,5 hiljada EUR novčanih kazni, dok su za tri osobe suđenja predviđena danas.

Iz policije su rekli da je zbog vožnje pod dejstvom kokaina uhapšena A.B.(24) državljanka Srbije.

„Ona je na sudu za prekršaje kažnjena sa 1,2 hiljade EUR”, dodaje se u saopštenju.

Kako se dodaje, uhapšen je S.M.(36) državljanin Srbije, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom metamfetamina i kokaina.

S.M. je, kako se navodi, sudija za prekršaje kaznio sa 1,2 hiljade EUR.

„Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom marihuane uhapšeni su državljani Srbije M.M. (36) i A.P.(26) i kažnjeni sa po 1,2 hiljade EUR na sudu za prekršaje, dok je istim novčanim iznosom kažnjen i Z.D.(26) iz Tivta koji je odbio testiranje na prisustvo psihoaktivnih spupstanci u organizmu”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je uhapšen i D.P.(48) iz Pljevalja za kojeg je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 2,33 promila alkohola u krvi.

On je, kako se dodaje, zbog počinjenog prekršaja kažnjen na sudu zatvorskom kaznom od 60 dana.

Navodi se da je M.B.(32) iz Pljevalja, za kojeg je testiranjem utvrđeno prisustvo 1,14 promila alkohola u krvi u organizmu, uhapšen i kažnjen sa 450 EUR.

Iz policije su kazali da je zbog vožnje pod dejstvom benzodiazepina uhapšen L.B.(20) iz Pljevalja.

„Dok su zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu uhapšeni V.K.(45) državljanin Srbije, kod kojeg je izmjereno 2,20 promila lakohola u krvi i M.V.(35) iz Pljevalja kod kojeg je izmjereno 1,74 promila alkohola u krvi“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će V.K. i M.V. danas biti privedeni sudiji za prekršaje.

