U Pljevljima tokom vikenda uhapšeno pet vozača

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je tokom vikenda pet vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili droga, saopšteno je iz Uprave policije.

U objavi policije na mreži X navodi se da je zbog vožnje pod dejstvom droga uhapšena jedna osoba.

“Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, uhapšene su četiri osobe”, kazali su iz policije.

Kako su naveli, jedan od uhapšenih vozača je imao 2,1 promil alkohola u organizmu.

