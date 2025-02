U petak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. februar , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje iza Škole Sutjeska,IRD Šume,Zagora, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, ulica Partizanski Put

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Dio Pažića,Dio Novog Sela

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati:Stankova Gomila, Humci i dio Bajica (moguća kratkotrajna isključenja)

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

-u terminu od 12 do 14 sati:Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin

-u terminu od 10 do 12 sati: dio Šipčanika

Zeta

-u terminu od 10 do 15 sati:Željeznička Stanica Golubovci i naselje oko stanice

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Dragovoljića,Laz,Gornji Klenak

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: dio naselja Pinješ iznad zgrade Genše(kod kuća Mašanovića)

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati:potrošači na području Bejeliša (Mandarića), Podsustaš, Zupci, Tuđemili i potrošači na području Sutormana.

-u terminu od 09 do 13 sati:novo naselje i potrošači ispod magistrale kod Marin Ploče

Kotor

-u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 7:30 do 09 sati: Dub,Stara fortica, Kovačevići, Pržice, Trojica, Crveni Brijeg, Vidikovac, Kavač, Lovanja

-u terminu od 09 do 12 sati:Ljuta- područje iznad magistrle

-u terminu od 09 do 14 sati:Lastva Grbaljska, Kovačke Kućice, Kovačko Polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

-u terminu od 09 do 11 sati:Krimovice – donji dio naselja

-u terminu od 11 do 13 sati:Trsteno

-u terminu od 13 do 15 sati:Krimovice stari dio naselja

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 12 sati:Podi područje okoTurion-a

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš ,Kolektor i dio naseljaTaluma, dio sela Goražde

-u terminu od 09 do 15 sati: uže gracko jezgro i Prigracko naselje Pešca

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Zaton – stara škola,Zaton – Klinac,Njegnjevo – staro selo,Dobrakovo,Ribarevine,Ostrelj, Ramčina, Zaton,Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo,Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Žirci,Kos,Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta,Donji Lepenac,Gostilovina,Gornji Lepenac

-u terminu od 09 do 15 sati:Žari-Vrela

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Savin, Bor

Plav

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati:dio sela Meteh

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Brvenica

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kujevići,Fejzići,Dautovići ,Plunca ,Babići, Grahovo ,B.Crkva ,Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija ,Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari ,Paučina ,Blace ,Radetina ,Kačapore, Besnik, Malo Polje,Njeguši,Kurbadovići,Bać,Murići,Kajevići,Džudževići,Jablanica,Pripeć,Malindubrava,Vuča,Crnča,Dračenovac,Granit Mont i TV Repetitor

-u terminu od 09 do 11 sati:Sela:Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak,Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Žabljak

– u terminu od 13 do 15 sati:Pitomine Blagota

-u terminu od 09 do 15 sati:Uskoci

Šavnik

-u terminu od 09 do 15 sati:Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Šavnik

9:00 15:00 Grabovica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

