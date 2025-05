U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 30. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 10 sati: Kineska ambasada i dio oko ambasade, Zgrada ispod brda Ljubović pored Codre i klinika Codra, Zgrada Cijevne komerc kod Vile Ljubović, Dio oko Vile Ljubović, Zgrada Gradnje Promet.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Ubala uz Cijevnu.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice, Vitalac, Štedim, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Sjenokosi.

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Pistula.

-u terminu od 8:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Tivat

-u terminu od 08 do 14 sati: Bogišići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

-u terminu od 08 do 16 sati:dio sela Slatina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular.

-u terminu od 09 do 13 sati: Hemiska industrija Poliex.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Čokrlije – Cerovići,Crniš,Mahala.

-u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan, Rasovo – Malovići, Njegnjevo,Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Ćukovac, Gornja Lipnica,Medanovići-prema potoku, Cerovo.

-u terminu od 08 do 15 sati: Muslići,Obrov.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići,Sjerogošte,Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Rudnica,Matovine,Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Donji Lepenac.

-u terminu od 08 do 16 sati: Žari – Vrela,Kooperacija, Donja Polja, Krasića strana.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, Vrševo i Azane, centralni dio-Sela radmanci.

Plav

– u terminu od 09: 30 do 14:30 sati: selo Murina.

-u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo,Honsiće,Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak,Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela 3.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

