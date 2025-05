U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 16. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 10 do 17 sati: Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Goljemada, dio Ubala uz Cijevnu, dio Zlatice prema Strelištu,Sadine,Ulica Branka Radičevića.

-u terminu od 10 do 15 sati: dio Bera

Zeta

-u terminu od 09 do 12 sati: Bulevar Mahala.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,dio Novog Sela.

Tuzi

– u terminu od 10 do 17 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjenokosi,Dio Glibavca,Srijede,Ul. Njegoševa, Ul. Novaka Ramova, Trg Slobode, Ul. Lazara Sočice, Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Manastirska,Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Josipa Sladea, Ul. Njegoševa, Ul. Ljubljanska,Ul. Novaka Ramova, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Karađorđeva, Trg Slobode.

-u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, Dio Rastoka.

Plužine

– u terminu od 08 do 17:30 sati: ” Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

-u terminu od 11:30 do 13:30 sati: potrošači Velikog Pijeska: Ponta, Ruža Vjetrova, Kalamper, Marin Poloča, Pod Glavicom, Nišice, Dubrava, Oćas, Gola Glava, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo, Utjeha, Tropikana, Paljuškovo, Petovića Zabio, Možura, Belveder, Možura Kamenolom , Tropikana.

-u treminu od 09 do 14 sati: dio potrošača u Limljanima.

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati:naselje Zoganje kod Ibročevića

-u terminu od 09 do 15 sati:dio naselja Kodre uz Solanski kanal, Ulcinjsko polje i dio Velike Plaže kod novog mosta.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Morinj – centar

-u terminu od 11:30 do 14 sati: Kavač, Lovanja, Vidikovac, Trojica, područje oko tunela sa grbaljske strane, Pržice, Dub, Pipoljevac, Mirac, Koložun, Čavori, Radanovići,Pobrđe, Ukropci, Pelinovo, Odže, Nalježići, Prijeradi, Šišići, Lukavci, Lješevići, Vranovići, Bigova, Jugodrvo, Livadice, Sutvara, Industrijska zona Grbalj.

-u terminu od 08 do 15 sati: Dub.

-u terminu od 09 do 12 sati: Radanovići-područje oko servisa “Tomičić” i “Latković” i restorana “Bokeška kužina”.

-u terminu od 08 do 16 sati:Bratešići, Gorovići, Kovačko Polje, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati:Meljine-Lazaret, područje benzinska pumpai područje oko nje, područje oko bolnice -Meljine, oko vatrogasnog doma, marina kompleksa Lazure.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Božiće, Dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan,Rasovo – Malovići,Njegnjevo,Draškovina, Pavino Polje,Zaton – Klinac,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Ćukovac, Gornja Lipnica,Medanovići-prema potoku, Cerovo.

-u terminu od 08 do 15 sati: Muslići,Obrov.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Sjerogošte,Moračka Bistrica,Plana, Blatina, Lancer, Migalovica, Lipovska Bistrica, mHE Bistrica, Lipovo,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići.

-u terminu od 09 do 15 sati: Skrbuša.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac,Rudnica,Pržišta,Feratovo polje,Gornji Lepenac.

-u terminu od 08 do 16 sati: Kooperacija, Donja Polja, Krasića strana,Žari – Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Murina,Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 11 sati:Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Krćevine,Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Klanac.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati:Rasova.

-u terminu od 09 do 17 sati:Pitomine.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS