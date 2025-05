U petak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 09. maja , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade na Ulica Bulevar Veljka Vlahovića i Pera Ćetkovića preka Koniku

Zgrade između Ulica 7 Omladinske Brigade i Vladike Danila, Južna obilaznica, Dio Donjih Kokota, Ulica Raka Mugoše, UlicaVinogradska i Kosmajska, Ulica Sednjoškolska i Radnička, Staniseljići, Dio Ubala uz Cijevnu, Dio Zlatice prema Strelištu, Dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, dio Progonovića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,

– u terminu od 09 do 15 sati: Stambena zgrada na trgu Božane Vučinić, niska zgrada iza Paradiza i zgrada Maxi-ja na uglu Ulica Kralja Nikole i Oktobarske revolucije.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Luke, Jelenak i Kula Lakića, dio Novog Sela.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Cetinjski Manastir (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 15 sati: Karuč.

Nikšić

– u terminu od 08 do 13 sati: Prekića Polje, Gvozd, Smoljevina, Ćeranića Gora, Gradačka Poljana.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, Donje Crkvice, Ploča Dragovoljska, dio Dragovoljića, Mokra Njiva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac.

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Potrošači na području Brce, Šaren sat, Kaptaža., Pošta, Vodovod, Turistička Agencija i trafika u Šušanj.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: objekti iza Benzinske Pume Kalaba na Bulevaru Teuta.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio potrošača naselja Kopakabana.

Kotor

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Radanovići – Sutvara – područje oko stadiona i prodavnice “Maxi”.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Radanovići, Jugodrvo, Livadice, Lješevići, Vranovići, Bigova, Popova ulica, Šišići, Prijeradi, Pobrđe, Ukropci, Paprati, Lukavci u periodu izviđenja radova (08.00-15.00) dva kratkotrajna isključenja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bratešići Gorovići, Kovacko Polje, Kovači, Glavatičići, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 09 do 14 sati: Radanovići -područje oko servisa ” IVEKO” – i Magudova ulica.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Prčanj, Markov Rt, Stoliv.

– u terminu od 10 do 12 sati: Sveti Stasije- područje oko Makedonskog.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica, Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Šekulara.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 10 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Obrov, Donji Mojstir, Rodijelja, Brčve, Mokri lug.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Ribarevine, Lješnica – Mrdavac, Medanovići-prema potoku, Cerovo, Potkrajci, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Draškovina, Pavino Polje, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 15 do 16 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte, Moračka Bistrica, Gornje Lipovo.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Pržišta, Gornji Lepenac, Donji Lepenac, Rudnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Žari – Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: donji dio sela Vrbica-naselje oko škole i zasek Kraci, Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Gornja Rženica.

– u terminu od 09:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Rabitlje.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće-Opština Rožaje.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Fejzići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Seoca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

