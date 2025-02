U petak isključenja struje u više gradova zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 10 do 12 sati:Komplet područje Kuča

-u terminu od 07 do 15 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Naselje oko nekadašnjeg Elastika,Ulica Raka Mugoše,Ulica Desanke Maksimović,Naselje iza Škole Sutjeska,Ulica Vladike Viseriona Borilovića

-u terminu od 8:30 do 12 sati:Dio Beogradske ulice prema Stadionu

Tuzi

-u terminu od 07 do 15 sati:Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati:Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Dio Komunice,Lazine oko Spomenika,Dio Novog Sela

Cetinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Stankova Gomila, Humci i dio Bajica (moguća kratkotrajna isključenja)

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dragovoljića,Sjenokosi,Gvozdenice

-u terminu od 09 do 15 sati:Ul. Partizanski put, Ul. Đura Roganovića, Ul. Narodnih Partizanskih odreda, Ul. Janka Vukotića, Ul. Danila Perovića, Rastoci, Manitovac, Hercegovački put, Vojska-Kasarna 13 jul, Tehno-baza, dio Kočana, ul. Krupačka, Kapino Polje, Klanica-Goranović, Ul. Obalska, Ul. Jezerska, Vukov Most, Ćemenca, Duklo, Grebice, Vododvod pumpe-Duklo, Šik Javorak, VH Montenegro

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: dio potrošača u Dobroj Vodi iznad marketa “Voli – Brkanović”

-u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača ispod i potrošača iznad magistrale na Velikom pijesku (Dubrava od 92. od 124. ulice), dio potrošača u Barksom polju (područje Milanovog mosta, naselje ispod Volujice), Zaljevo ispod i iznad magistrale, Sveti Ivan, dio potrošača u Dobroj Vodi, Gornja Poda i tunel “Ćafe).

-u terminu od 10 do 14 sati: Potrošači Suvog Potroka ispod magistrale, naselje Vinogradi, potrošači Mirošice 2, potrošači u ulicama Cara Lazara, Kosovska, Njegoševa, dio potrošača Đuričinih vodau blizini nove zaobilaznice

-u terminu od 09 do 13 sati:Potrošači u Sutomoreu naselja Sozina iznad magistrale dio potrošača Suvog Potoka iznad magistrale

Budva

– u terminu od 14:30 do 15 sati: Hotel Tara

-u terminu od 14 do 14:30 sati: Hotel Montenegro

-u terminu od 09 do 10 sati:Objekti Kraljevačkog Odmarališta

-u terminu od 10 do 10:30 sati: Dio nas Bečići ( Zgrade Jelgrada)

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: QUEEN HOTEL

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Dio Naselja, Marina Bečića,Narodnog Fronta,Stevana Štiljanovića,Bečići

-u terminu od 12:30 do 14 sati: Hot. Beograd

Ulcinj

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio naselja uz ulicu majke Tereze, Naselje Đerane iza Doma Zdravlja(naselje iznad ulice 28.decembra)

-u terminu od 8:30 do 15 sati:naselje Gornji Štoj(kod skretanja za kasarnu)

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati:Dub, Stara Fortica, Pržice, Kavač, Trojica, Vidikovac, Mokra Ploča, Crveni Brijeg, Lovanja

-u terminu od 08 do 14 sati:Lastva Grbaljska, Kovačko Polje, Glavatske Kućice, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 15 sati:Rose

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Božiće

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Dobrakovo,Ribarevine,Zaton – stara škola,Zaton – Klinac,Zaton – stara škola,Njegnjevo – staro selo,Godijevo,Donji Mojstir,Brčve,Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Kruševo, Pripčići

-u terminu od 08 do 16 sati: Obrov

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati:Kos

-u terminu od 08 do 16 sati:Bojići

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac,Gornji Lepenac,Gostilovina

Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 09 do 15 sati:Žari-Vrela

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor,Dašča Rijeka i Kruščica(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Savin Bor 1), Bor.

Šavnik

-u terminu od 09 do 15 sati:Seoca

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Velika

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:Dio sela- Vojno Selo i Hakanje

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara,Orlja

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Njeguš

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati:Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

