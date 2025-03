U Nikšiću oduzeto više komada oružja

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija oduzela je od L.Z. (26) i M.V. (33) više komada oružja za koje nijesu posjedovali potrebna odobrenja od nadležnog organa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su postupali po informacijama o mogućem korišćenju oružja prilikom organizovanja svadbenog veselja u toj opštini, čime je došlo do uznemirenja građana i lokalne zajednice.

“Pretresene su porodične kuće koje koriste L.Z.(26) i M.V.(33) iz Nikšića, i tom prilikom oduzeta tri startna pištolja i dva automatska startna pištolja, za koje nijesu posjedovali potrebna odobrenja izdata od nadležnog organa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je cijenio da se u navedenom događaju ne stiču elementi bića krivičnog djela.

“Nakon toga su policijski službenici protiv L.Z. i M.V. podnijeli prekršajne prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o oružju”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su apelovali na građane da prilikom svadbenih veselja i drugih proslava ne upotrebljavaju vatreno ili startno oružje jer je, osim što je zakonom zabranjeno, opasno po život prisutnih na događajima, ali i po stanovnike lokalne zajednice.

