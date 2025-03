U Nikšiću oduzeto vatreno oružje, municija i eksploziv

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija pretresla je devet lokacija u tom gradu i oduzela oružje, eksploziv, sporogoreći štapin i municiju.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, u saradnji sa graničnom policijom, kontolisali sedam operativno interesantnih lica i sa njima povezanih osoba, za koje postoji sumnja da posjeduju nelegalno oružje.

Kako su rekli, pretresom kod M.O. pronađen je i privremeno oduzet pištolj nepoznate marke, 17 komada sporogorećeg štapina, oko deset kilograma eksploziva i 29 komada detonatorskih kapisli.

“Kod D.O. je pronađeno i oduzeto 16 komada municije nepoznatog kalibra i djelovi od oružja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se su izvršeni pretresi kod Z.P, B.J, kao i operativno interesantnih osoba M.B, P.K. i I.C.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat nadležni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem će nalogu pronađeni predmeti biti upućeni na vještačenje.

“Nakon toga će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela”, dodali su iz policije.

