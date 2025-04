U Nikšiću oduzeto oružje, kokain i novac

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u pretresima na tri lokacije u tom gradu, oduzeli vatreno oružje, drogu i novac, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Nikšiću pretresli stan i vozilo koje koristi N.M. (31) iz tog grada.

Kako su naveli, policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli pvc pakovanje sa sadržajem nalik na kokain, 1,9 hiljada EUR za koje se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, kao i službenu legitimaciju Internacionalne policijske organizacije.

„Nakon sprovedenih mjera i radnji u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, N.M. je uhapšen po nalogu tužioca zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pretreli i dvije lokacije koje koristi O.P. (27) iz tog grada i oduzeli pušku marke Crvena zastava, pištolj marke Zastava M57 i 13 komada municije.

Kako su rekli iz policije, oružje i municija su privremeno oduzeti, jer O.P. nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju.

„O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o pravnoj kvalifikaciji događaja izjasniti nakon sprovedenih vještačenja i prikupljenih dodatnih obavještenja“, kaže se u saopštenju.

