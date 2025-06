U Nikšiću oduzet startni pištolj i 15 komada municije

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija oduzela je od D.S. (61) iz Danilovgrada startni pištolj i 15 komada municije, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sinoć kontrolisali D.S. i vozilo kojim je upravljao.

„Kontrolom D.S. policija je pronašla gasno oružje – startni pištolj marke “Blow” kalibra devet milimetara, sa 15 komada odgovarajuće municije u okviru i 38 vojnih znački”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ti predmeti privremeno oduzeti da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u radnjama D.S. ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

„Već da se toj osobi izda prekršajni nalog zbog prekršaja iz oblasti Zakona o oružju, dok će se o pronalasku vojnih znački izjasniti nakon detaljnog uvida u formirane spise predmeta”, rekli su iz policije.

