U Nikšiću krajem maja radionica o bezbjednom korišćenju interneta

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji i Crnogorski Telekom organizovaće 29. maja u Nikšiću besplatnu radionicu za roditelje djece uzrasta od dvije do 12 godina, na temu Klik za bezbjedniji internet – kako pronaći ravnotežu.

Iz Udruženja Roditelji je saopšteno da time nastavljaju seriju besplatnih interaktivnih radionica.

Radionica u Nikšiću biće organizovana u Osnovnoj školi “Milija Nikčević” i biće podijeljena u dvije grupe – za roditelje djece od dvije do šest godina od 16 do 18 sati, a za roditelje djece od sedam do 12 godina od 18 sati i 30 minuta do 20 sati i 30 minuta.

“Stručnjaci će roditelje voditi kroz konkretna rješenja koja mogu primijeniti odmah kako bi postavili zdrave granice u upotrebi ekrana i ojačati porodično vrijeme – bez tehnologije”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja Ridirelji su rekli da su predavači socijalne radnice i porodične savjetnice Lepa Žunjić i Katarina Čarapić i vođa službe za multimedijalne servise u Crnogorskom Telekomu, Marjan Popović.

Za prisustvo se zainteresovani roditelji mogu prijaviti porukom/pozivom na broj telefona 063/493-493, ili putem mail adrese [email protected]

Prva interaktivna besplatna radionica za roditelje održana je u Podgorici.

