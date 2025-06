U Nikšiću i Pljevljima hapšenja zbog droge

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Nikšiću i Pljevljima dvije osobe zbog zloupotrebe narkotika i oduzela vozilo visoke klase, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su u nastavku višemjesečnih planskih aktivnosti, u cilju sprečavanja ulične distribucije narkotika, službenici nikšićke policije uhapsili V.M. (42) iz Nikšića, osumnjičenog za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su rekli da je protiv V.M. podnijeta krivična prijava Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Oni su kazali da su njihovi službenici, u saradnji sa službenicima granične policije, pretresli stan i druge prostorije koje koristi V.M. i pronašli deset pvc pakovanja praškaste materije bijele boje nalik na kokain, kao i vagu za precizno mjerenje.

U saopštenju se navodi da je pronađena i novčanica od 500 EUR, za koju se sumnja da je falsifikat, kao i sredstva komunikacije koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom.

Iz policije su rekli da je u Nikšiću od osobe bliske operativno interesantnom licu privremeno oduzeto putničko vozilo visoke klase, marke Mercedes, italijanskih registarskih oznaka, radi sprovođenja odgovarajućih zakonskih provjera.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja uhapsili A.Š. (39) zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga tako što je, na jednom parkingu, dao na uživanje buprenofrin oštećenom, u čemu je zatečen od policijskih službenika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS