U nedjelju Dan žalosti u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore proglasiće nedjelju za Dan žalosti zbog tragičnih događaja u Srbiji, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare organizovanoj povodom predstavljanja rezultata Vlade ostvarenih u prethodnih godinu, kazao da je moguće da će biti dva dana žalosti.

Abazović je uputio saučešće porodicama stradalih u tragičnim događajima u Srbiji.

Srpska policija uhapsila je U.B. (21) osumnjičenog da je sinoć, u okolini Mladenovca, ubio osam i ranio 14 osoba.

U pucnjavi koja se dogodila u srijedu, u školi “Vladislav Ribnikar” u centru Beograda, poginulo je osam učenika i čuvar, a ranjeno je šestoro djece i jedan nastavnik.

